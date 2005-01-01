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وزارة الصحة: أمراض القلب الوعائية المسبب الأول للوفيات في فلسطين

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: أمراض القلب الوعائية المسبب الأول للوفيات في فلسطين



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الصحة أن أمراض القلب الوعائية لا تزال المسبب الأول للوفيات في فلسطين، حيث بلغت نسبة الوفيات بهذه الأمراض 29.9% من مجموع الوفيات.

وتُعد أمراض القلب المسبب الأول والرئيس للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالميًّا.

جاء ذلك في بيان صحفي، لمناسبة اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "استخدم القلب للتغلب على أمراض القلب الوعائية".

وأشارت الوزارة إلى أن أمراض القلب الوعائية غالبًا ما تظهر نتيجة تراكم أسباب عدة منها: نمط الحياة غير الصحي، والخمول البدني، والسُمنة والبدانة، والأسلوب الغذائي غير السليم، والتدخين.

ويأتي الإحتفاء بيوم القلب العالمي للتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة. والحد من التدخين بجميع صوره وكافة أشكاله، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا؛ وذلك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي العام 2019 بلغت نسبة الوفيات بالجلطات القلبية في فلسطين 11.7% من مجموع الوفيات المسجلة، وبمعدل 32.4 وفاة في كل 100,000 نسمة من السكان، أما نسبة الوفيات بأمراض القلب الإقفارية بين الفلسطينيين فقد بلغت 12.7% من مجموع الوفيات المُسجلة، وبمعدل 35.1 وفاة لكل 100,000 نسمة من السكان في فلسطين.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين #أمراض القلب الوعائية #وفيات فلسطين

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