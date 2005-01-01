ماذا قال القادة العرب في أمير الكويت بعد رحيله؟

سما /وكالات/

نعى القادة العرب اليوم الثلاثاء، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رحل اليوم عن عمر ناهز التسعين عاما.

ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير الكويت، وقال إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها.

وقد أعلن الأردن الحداد 40 يوما، وقال الملك الأردني عبدالله الثاني، إننا "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما كان قائدا استثنائيا وأميراللإنسانية والأخلاق".

ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، نعى أمير الكويت، قائلا إنه "رجل الحكمة والتسامح والسلام، وأحد رواد العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن مواقفه ستظل في خالدة في ذاكرة الأجيال".

أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد فقد نعى أمير الكويت ووصفه بأنه أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد نعى أمير الكويت، وقال وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة عبر تويتر، إننا "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية".

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه الشديد "لغياب أمير الكويت عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها"، معتبرا أنه "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

كما أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان الحداد 3 أيام على رحيل الصباح.

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين خسرت برحيل الصباح قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

هذا، ونعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمير الكويت واستذكر الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية، ومساعيه للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وأوصى أبو الغيط بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة أمير الكويت.