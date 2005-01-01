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إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة



غزة /سما/

أغلقت مباحث كورونا بالشرطة الفلسطينية 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال عملها اليوم في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوقفت 71 من أصحاب المحال المخالفة، وأحالتهم للجهات المختصة، كما أوقفت 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.

وأعلنت المباحث إغلاقشاليه سياحي مخالف، وتوقيف صاحبه، إضافة لإنهاء 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في متابعة تنفيذ قرارات الجهات المختصة بفرص إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجوال في الأماكن الموبوئة.

#مباحث كورونا #غزة

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