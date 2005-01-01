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الاحتلال يستكمل توسعة شارع التفافي جنوب بيت لحم

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستكمل توسعة شارع التفافي جنوب بيت لحم



رام الله /سما/

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استكمال الأعمال في بناء المقطع الثاني من الشارع الالتفافي رقم (60) والذي سيصل إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في تصريح صحفي، إن الاحتلال شرع اليوم بتجريف أراض زراعية في بلدة الخضر، تمتد من المدخل الحنوبي للبلدة "النشاش" وصولا إلى منطقة "راس صلاح" التي أقسيمت عليها مستوطنة "دانيال"، بطول يصل 3 كم، وعرض 50 مترا على الجهة اليمنى تجاه محافظة الخليل، بهدف استكمال المقطع الثاني من توسعة الشارع الالتفافي رقم (60).

وأوضح أن توسعة الشارع ستؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي عبر تحويل الأرض المحاذية له إلى "منطقة أمنية"، إضافة لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزرعية.

#سلطات الاحتلال #مستوطنات #بيت لحم #شارع التفافي

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