  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تنتهي من تهيئة دوار حمودة شمال قطاع غزة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنتهي من تهيئة دوار حمودة شمال قطاع غزة



غزة /سما/

انتهت الشرطة بغزة ظهر اليوم الثلاثاء، من إعادة تهيئة دوار حمودة شمال القطاع وبدء العمل في المكان بعد إعادة تجهيزه.

وخلال جولة لمدير الشرطة محمود صلاح للاطلاع على بدء سريان العمل على دوار حمودة قال: " بعد اطلاعنا على الصعوبات الموجودة على الدوار من حوادث للسير وإعاقة الحركة للمواطنين والمركبات، قمنا بالتواصل مع الجهات المختصة لوضع مخطط لتهيئة الدوار للعمل بآلية تزيل كل هذه العوائق ".

وأوضح صلاح "قامت شرطة المرور وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وذات العلاقة بتهيئة الدوار، وبدء العمل به بما يتناسب مع طبيعة المكان وتجنباً لحدوث الازدحام والحوادث المرورية".

وأشار إلى أن نقطة للشرطة تم وضعها في المكان لمتابعة العمل وتسهيل الحركة على الدوار، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بكل ما من شأنه التسهيل على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

#الشرطة #شمال غزة #دوار حمودة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

عريقات يشن هجوماً حاداً على أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا

أحمد موسى حول قتل صيادي غزة : "سنفرم مَن يقترب منا وحماس فاهماني" (فيديو)

غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

فتح وحماس تسرعان خطوات التقارب وسط تحديات جسيمة وغير مسبوقة

تفريغات 2005

مجدلاني يتحدث عن موظفي غزة وتفريغات 2005: يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون..!

الصحة الفلسطينية : 7 وفيات و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قناة عبرية: قطر تتدخل في مسار صفقة تبادل الاسرى .. هل ستسحب الملف من المخابرات المصرية ؟

i

الكشف عن أسرار من الانتفاضة الثانية .. سفينة “كارين A” والموقف الأمريكي من أبو عمار