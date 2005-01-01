الشرطة تنتهي من تهيئة دوار حمودة شمال قطاع غزة

غزة /سما/

انتهت الشرطة بغزة ظهر اليوم الثلاثاء، من إعادة تهيئة دوار حمودة شمال القطاع وبدء العمل في المكان بعد إعادة تجهيزه.

وخلال جولة لمدير الشرطة محمود صلاح للاطلاع على بدء سريان العمل على دوار حمودة قال: " بعد اطلاعنا على الصعوبات الموجودة على الدوار من حوادث للسير وإعاقة الحركة للمواطنين والمركبات، قمنا بالتواصل مع الجهات المختصة لوضع مخطط لتهيئة الدوار للعمل بآلية تزيل كل هذه العوائق ".

وأوضح صلاح "قامت شرطة المرور وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وذات العلاقة بتهيئة الدوار، وبدء العمل به بما يتناسب مع طبيعة المكان وتجنباً لحدوث الازدحام والحوادث المرورية".

وأشار إلى أن نقطة للشرطة تم وضعها في المكان لمتابعة العمل وتسهيل الحركة على الدوار، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بكل ما من شأنه التسهيل على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.