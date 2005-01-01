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الاحتلال يمنع مدير عام الأوقاف وموظفيها من دخول الحرم الإبراهيمي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع مدير عام الأوقاف وموظفيها من دخول الحرم الإبراهيمي



الخليل /سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير عام أوقاف الخليل جمال أبو عرام وموظفيها من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي بعد صلاة الظهر.

وأشار ابو سنينة، المتواجد داخل الحرم الابراهيمي مع 10 من المصلين والموظفين، إلى أن جنود الاحتلال منعوا مدير عام الاوقاف من دخول الحرم دون توضيح الأسباب، كما حاولوا إخراج المتواجدين فيه بالقوة.

وأكد أن هذا الإجراء يمثل اعتداء صارخا وتعديا خطيرا على ممتلكات وقدسية الحرم الإبراهيمي، واستفزازا لمشاعر المسلمين، في سعيه للسيطرة على الحرم الإبراهيمي.

#قوات الاحتلال #الحرم الابراهيمي #أوقاف الخليل

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