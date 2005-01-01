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الشرطة تقبض على مشتبه بهم بإطلاق النار في نابلس

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مشتبه بهم بإطلاق النار في نابلس



نابلس /سما/

قبضت الشرطة، الثلاثاء، على 3 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق نار في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبمتابعة الشرطة لحالات إطلاق النار في المحافظة توافرت لدى شرطة المحافظة معلومات حول مشتبه بهما بإطلاق النار وحيازة أسلحة نارية، وتم إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما قطعتي سلاح ناري .

وفي سياق متصل وبناء على شكوى تقدم بها مواطن حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على منزله قام فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة بإجراءات البحث والتحري وتم الاشتباه بأحد الأشخاص و القبض عليه، وبسماع أقوال المشتبه بهم الثلاثة أفادوا بحيازتهم للأسلحة النارية وإطلاق النار منها .

وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهم وإحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.

#الشرطة #اطلاق نار #نابلس

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