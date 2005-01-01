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الصحة الإسرائيلية تستبعد رفع الإغلاق الشامل قريبًا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تستبعد رفع الإغلاق الشامل قريبًا



القدس المحتلة /سما/

استبعد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، الثلاثاء، رفع قيود الإغلاق الشامل الثاني بعد انتهاء فترة الأسابيع الثلاثة التي أعلن عنها في وقت سابق لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وقال إدلتشاين، للإذاعة كان العبرية، "لا مجال لذلك. لا إمكانية لرفع كل القيود والقول إن الأمر انتهي وأن كل شيء على ما يرام". 
 
وكانت إسرائيل أعلنت في 18 أيلول/سبتمبر مرحلة إغلاق ثانية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، لتصبح الأولى في العالم في عدد الإصابات، نسبة إلى عدد السكان.
 
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، فإن معدل الوفيات اليومي للفرد قد تجاوز مثيله في الولايات المتحدة. ويفترض أن ينتهي الإغلاق الثاني في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
 
ويشمل الإغلاق المدارس وكل النشاطات الثقافية وأماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة. 
 
وقال وزير الصحة "هذه المرة، قد تكون هناك تغييرات نحو الأفضل إذا ما استخلصنا العبر من إغلاق نيسان/ابريل، علينا أن نخرج من الإغلاق تدريجًا وبشكل مسؤول". وأضاف "فتح الاقتصاد وعودة الحياة ستكون تدريجية وبطيئة".
 
وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، أكثر من 233 ألف إصابة، و1507 وفيات.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا

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