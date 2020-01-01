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هيئة الأسرى: نتائج عينات أربع أسيرات "سلبية"

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: نتائج عينات أربع أسيرات "سلبية"



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن نتائج عينات أربع أسيرات في سجون الاحتلال جاءت سلبية، أي غير مصابات.

وكانت إدارة معتقل "الدامون" قد عزلت الأسيرات الأربع: أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان كايد، وشروق دويات، الأربعاء الماضي، بعد مخالطتهن أحد الممرضين، الذي تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، وتم أخذ عينات منهن يوم الأحد الماضي.

ولفتت الهيئة أن الأسيرات بخير ولم تظهر عليهن أية أعراض، وسيخضعن لأسبوع إضافي من الحجر.

يذكر بأن الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية ومحكومة بالسجن لمدة 5 أعوام، وأماني الحشيم من القدس ومحكومة بالسجن لمدة 10 أعوام، وشروق دويات من القدس ومحكومة بالسّجن 16 عاما، في حين ما تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس موقوفة.

#هيئة شؤون الأسرى #فيروس كورونا #كورونا #أسيرات

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