  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الإعدام لمُدرّسة صينية بتهمة شنيعة لقتل تلامذتها .. تعرّف على التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعدام لمُدرّسة صينية بتهمة شنيعة لقتل تلامذتها .. تعرّف على التفاصيل



وكالات / سما /

حُكم على مُدرّسة صينية بالإعدام بعد تسميمها 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية ما أدى إلى مقتل أحدهم، على ما أعلن القضاء المحلي.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان وسط البلاد، الثلاثاء المدرّسة وانغ يون بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في آذار/مارس 2019 بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.

ويُستخدم هذا المركّب الكيميائي خصوصا في حفظ اللحوم لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال "من دون أن تأبه بالعواقب".

كذلك أشار القضاء إلى أن المدرّسة لم تكن في تجربتها الأولى على هذا الصعيد، إذ تبيّن له أنها حاولت أيضا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.

#الإعدام #نترات الصوديوم #التلاميذ #الصين #السم

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

عريقات يشن هجوماً حاداً على أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: قطر تتدخل في مسار صفقة تبادل الاسرى .. هل ستسحب الملف من المخابرات المصرية ؟

i

الكشف عن أسرار من الانتفاضة الثانية .. سفينة “كارين A” والموقف الأمريكي من أبو عمار

الصحة في غزة: تسجيل ( 85 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 150 حالة

تقدير إسرائيلي : الرئيس عباس يدفع ثمن تراجع علاقاته العربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات