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5 حوادث سيارة لامرأة خلال 30 دقيقة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 حوادث سيارة لامرأة خلال 30 دقيقة



وكالات / سما /

تحقق الشرطة الألمانية في سلسلة من الحوادث التي تسببت فيها امرأة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية في إحدى المناطق الريفية في ألمانيا، والتي أسفرت عن قتيل وعدة جرحى.

وقال متحدث باسم المدعي العام في مدينة مونستر، إنّ سائقة سيارة (44 سنة)، يُشتبه في تسببها في خمس حوادث في غضون نصف ساعة، لا تزال تتعافى في المستشفى وغير قادرة على المثول للاستجواب بعد.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة. وقالت شعبة جرائم القتل في بيان لها، إنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ المرأة كانت تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منذ عدة سنوات.

وخلال سلسلة الحوادث التي وقعت صباح، لقي راكب دراجة (47 سنة) حتفه، وأصيب أربعة أشخاص، من بينهم سائقة السيارة.

وأصيب شخصان يبلغان من العمر 63 و64 سنة بجروح خطيرة، كما أصيب مسن (72 سنة) بجروح طفيفة.

ووقعت أربعة من هذه الحوادث في بلدة لينين الريفية بولاية شمال الراين - وبستفاليا، أما الحادث الأخير فقد وقع في بلدة لينغريش القريبة، حيث لقي راكب الدراجة حتفه، واصطدمت المرأة بشجرة.

#الحوادث #سيارة #امرأة

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