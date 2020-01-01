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قناة عبرية: قطر تتدخل في مسار صفقة تبادل الاسرى .. هل ستسحب الملف من المخابرات المصرية ؟

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: قطر تتدخل في مسار صفقة تبادل الاسرى .. هل ستسحب الملف من المخابرات المصرية ؟



القدس المحتلة / سما /

ذكرت  قناة كان العبرية " ان قطر توجهت الى جهات أمريكية رسمية لإقناعها بضرورة تدخل الإدارة الامريكية في مسار اتصالات تبادل الاسرى بين إسرائيل وحماس من اجل الحصول على التقدم والاختراق في هذا الموضوع.

وقالت قناة كان العبرية " من غير الواضح اذا تم هذا التطور من قبل قطر بمبادرة قطرية بحتة ام بطلب من حركة حماس‏".

‏ورجحت مصادر فلسطينية ان قطر على ما يبدو تريد من الإدارة الأمريكية ان تضغط على إسرائيل بتخفيف شروطها لدفع الاتصالات الى الأمام.

واضافت المصادر ان هناك تخوف لدى مصر التي قادت وتقود هذا الملف من ان تحاول حركة حماس اخراج الملف من ايادي المخابرات المصرية ونقله الى دولة قطر.

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