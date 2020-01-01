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هاري وميجان في مسلسل واقعي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاري وميجان في مسلسل واقعي



وكالات / سما /

يشارك الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هاري وميجان اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي على منصة «نتفليكس». بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبع الأمير وزوجته لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميجان قد وقّعا صفقة مع شركة «نتفليكس»، في مطلع الشهر الجاري بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية، يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضاً.

وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية، وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة «خلف الأبواب المغلقة» .

وتأمل ميجان، في أن يسهم هذا المسلسل بتعريف الناس على حقيقتها وتخفيف حدة الانتقادات التي واجهتها منذ إعلان زواجها من الأمير هاري، والتي ازدادت بعد إعلان تخليهما عن الحياة الملكية والانتقال للعيش في أمريكا.

#هاري وميجان #مسلسل واقعي

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