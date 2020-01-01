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بعد انقطاع سنوات.. أيمن زيدان يعود للدراما عبر مسلسل جديد

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انقطاع سنوات.. أيمن زيدان يعود للدراما عبر مسلسل جديد



وكالات / سما /

أعلنت وسائل إعلام سورية، عودة الممثل الشهير أيمن زيدان إلى الشاشة مجددا، بعد انقطاع نحو خمس سنوات.

وبحسب مواقع سورية، فإن زيدان سيطل عبر مسلسل "الكندوش"، وهو أحدث أعمال البيئة الشامية المرتقبة.

ويشارك زيدان في بطولة المسلسل، أيمن رضا، علما بأن العمل من كتابة الفنان الشهير حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين.

وكان زيدان قال في تصريحات سابقة إنه مر بأسوأ عقد في حياته، إذ إنه فقد ابنه بالسرطان، وفقد منزله في الحرب.

يذكر أن أيمن زيدان شارك في مسلسلات بيئة شامية، أبرزها "باب الحارة، زمن البرغوت، لك يا شام، حرائر".

#أيمن زيدان #الكندوش #مسلسل

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