الصين تطلق قمرين اصطناعيين لمراقبة البيئة للفضاء

وكالات / سما /

أطلقت الصين بنجاح قمرين اصطناعيين لمراقبة البيئة، من مركز "تايوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم "شانشي" شمال الصين ، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وأقلع الصاروخ طراز "لونج مارس 4 بي" الذي يحمل القمرين الاصطناعيين "إتش جيه2- إيه" و"إتش جيه2- بي"، في الساعة الحادية عشرة و23 دقيقة صباحا (بتوقيت بكين) حسب مركز الإطلاق.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء لتطوير الأقمار الاصطناعية أن القمرين الاصطناعين سيحلان محل القمرين طراز "إتش جيه1- إيه" و"إتش جيه1-بي" وهما من الجيل السابق للأقمار الاصطناعية لمراقبة البيئة، لتقديم خدمات متعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والزراعة والغابات.