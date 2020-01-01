مستوطنون يقتحمون الأقصى و"جماعات الهيكل" تدعو لتغيير واقعه

القدس المحتلة / سما /

واصل مستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 29 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، رغم الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة، بسبب الأعياد اليهودية.

وأضافت أن "جماعات الهيكل" المزعوم دعت إلى توسيع دائرة الاقتحامات لـ"الأقصى" المبارك خلال الأعياد اليهودية، ووزعت بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في "الأقصى".