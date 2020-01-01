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"الإيسيسكو" تقرر زيادة عدد المنح المقدمة لطلبة فلسطين

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإيسيسكو" تقرر زيادة عدد المنح المقدمة لطلبة فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، قررت زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين، بمن فيهم طلبة مخيمات الشتات.

وقالت اللجنة، في بيان لها، الثلاثاء، إنها تلقت خطابًا من مدير عام "الإيسيسكو" سالم بن محمد المالك، حول زيادة عدد المنح، مشيرة إلى أن الزيادة جاءت استجابة لطلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس اللجنة علي زيدان أبو زهري، الذي وجهه للمنظمة نتيجة الحصار المالي الذي تتعرض له فلسطين ومؤسساتها الرسمية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها شعبنا، نتيجة تفشي فيروس "كورونا".

وثمن أمين عام اللجنة الوطنية دوّاس دوّاس استجابة "الإيسيسكو" العاجلة لطلب دولة فلسطين، مشيرا إلى أن المنظمة ساهمت بالعديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها رفع كفاءة الدول الأعضاء في محاربة تداعيات وانعكاسات الجائحة.

وأوضح أن هذه المنح راعت تمثيل الطلبة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ابتداء من العاصمة القدس، وحتى طلبتنا في مخيمات الشتات.

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