شبكة الجيل الخامس الخلوية تبدا العمل في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بدأت الشبكة الخلوية من الجيل الخامس العمل في إسرائيل بعد أن وزعت وزارة الاتصالات تراخيص لشركات الهاتف الخلوي لتشغيلها.

ستعمل الشبكة من خلال شركات بيليفون وهوت موبايل وشركائها ، وهي الوحدات التي استوفت شروط الحصول على ترخيص الشركة وفازت بالمناقصة التي نشرتها.ومع ذلك ، يتم نشر مئات من هوائيات الشركات فقط في جميع أنحاء اسرائيل ، مما سيسمح لعدد صغير من مستخدمي الشبكة لانها تتطلب أجهزة متوافقة ، ويوجد في إسرائيل عدد قليل من الهواتف الذكية التي تدعم التكنولوجيا المتقدمة.

"هذه ثورة ستدفع إسرائيل إلى الأمام وتحول الرؤية إلى واقع ، وكل هذا من خلال البنية التحتية للاتصالات" ، قال وزير الاتصالات يوعز هاندل.