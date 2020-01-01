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شبكة الجيل الخامس الخلوية تبدا العمل في إسرائيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة الجيل الخامس الخلوية تبدا العمل في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

بدأت الشبكة الخلوية من الجيل الخامس العمل في إسرائيل بعد أن وزعت وزارة الاتصالات تراخيص لشركات الهاتف الخلوي لتشغيلها.

ستعمل الشبكة من خلال شركات بيليفون وهوت موبايل وشركائها ، وهي الوحدات التي استوفت شروط الحصول على ترخيص الشركة وفازت بالمناقصة التي نشرتها.ومع ذلك ، يتم نشر مئات من هوائيات الشركات فقط في جميع أنحاء اسرائيل ، مما سيسمح لعدد صغير من مستخدمي الشبكة لانها تتطلب أجهزة متوافقة ، ويوجد في إسرائيل عدد قليل من الهواتف الذكية التي تدعم التكنولوجيا المتقدمة.

"هذه ثورة ستدفع إسرائيل إلى الأمام وتحول الرؤية إلى واقع ، وكل هذا من خلال البنية التحتية للاتصالات" ، قال وزير الاتصالات يوعز هاندل.

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