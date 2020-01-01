وقفة احتجاجية للعاملين في القطاع السياحي في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ظم العشرات من العاملين في القطاع السياحي في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية مطالبين الحكومة والرئيس بإيجاد حل عادل يظمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة، وذلك بعد توقف قطاع السياحة في المدينة منذ ما يزيد عن 8 شهور، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في هذا القطاع.

وحمل المعتصمون خلال الوقفة لافتات طالبت بإنصاف العاملين في القطاع السياحي في الأراضي الفلسطينية عموما، ومدينة بيت لحم بشكل خاص بإعتبارها مدينة سياحية ومن أكثر المدن المتضررة جراء جائحة “كورونا”.

كما طالب المعتصمون بتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة للعاملين في القطاع السياحي، والتوقف عن تهميش هذا القطاع لما له من انعكاس على كافة شرائح المجتمع، وخاصة ان الأوضاع الحالية قد تطول دون حلول في الأفق.