"الإيسيسكو" تقرر زيادة عدد المنح المقدمة لطلبة فلسطين

رام الله/ سما/

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء عن تلقيها خطاب من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" د. سالم بن محمد المالك، حول زيادة عدد المنح التي تقدمها المنظمة لفائدة طلبة دولة فلسطين عبر اللجنة الوطنية، والتي سيستفيد منها طلبة المحافظات الشمالية والجنوبية بما فيها القدس الشريف، وطلبة مخيمات الشتات.

وأشارت اللجنة الوطنية في بيانها، بأن الزيادة جاءت استجابة لطلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري رئيس اللجنة، الذي وجهه للمنظمة نتيجة الحصار المالي الذي تتعرض له دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها شعبنا نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقدم أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس جزيل الشكر والتقدير لمعالي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو" على هذه الاستجابة العاجلة لطلب دولة فلسطين، مشيرا إلى أن المنظمة ساهمت بالعديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها رفع كفاءة الدول الأعضاء في محاربة تداعيات وانعكاسات الجائحة، وأوضح بأن هذه المنح قد راعت تمثيل الطلبة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ابتداء من العاصمة القدس، وحتى طلبتنا في مخيمات الشتات.