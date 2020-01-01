فوائد الاستحمام بماء دافئ على صحة جسمك

وكالات / سما /

الاستحمام من الامور الضرورية التى تساعدنا على ترطيب الجسم والتخلص من الاتربة والاوساخ التى نتعرض لها على مدار اليوم، كما يساعد على تنقية الجسم من الجراثيم والاوبئة، فضلا عن ذلك فالاستحمام بمياه دافئة له فوائد عديدة على صحة الجسم وهناك عدة فوائد للاستحمام حسب ما ذكره موقع townandcountrymag

1: يمكن للاستحمام رفع مزاجك

من الواضح أن الاستقرار في الماء الدافئ أمر جيد، لكن هذه المتعة تتمتع بقوة البقاء، ووفقًا لعالم النفس نيل موريس، الذي شمل 80 شخصًا، فإن الاستحمام يمكن أن يقلل من مشاعر الاكتئاب والتشاؤم كما "تمنحك الحمامات.. مزيجًا رائعًا من العزلة والهدوء والراحة.. كما أن مشاعر التقارب التي نتلقاها من غمرنا في سائل دافئ" تعطينا دلالات على وجودنا في الرحم ، وهو أمر مريح للغاية.

2- يمكنه مساعدتك على النوم بشكل أفضل

يتم التعرف على فوائد النوم الجيد على نطاق واسع ، ولكن كيفية الحصول على ثماني ساعات فعالة لا تزال بعيدة المنال للكثيرين.

وتزعم إحدى النظريات الثابتة أن درجة حرارة الجسم الأساسية الأكثر برودة ستساعد على تحفيز النوم ، ولهذا السبب يوصي بعض العلماء بالنوم في غرفة باردة، لكن الحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى نتائج مماثلة.

وفي الليل تنخفض درجات حرارة أجسامنا بشكل طبيعي، مما يشير إلى إنتاج الميلاتونين أو هرمون النوم، ويؤدي النقع في حمام دافئ إلى رفع درجة حرارة جسمك ، ويؤدي الخروج منه إلى تبريده بسرعة أكبر ، وبالتالي تحفيز إنتاج الميلاتونين ، وإعدادك للنوم بشكل أفضل.

3- الحمام الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف آلام العضلات

تعمل الحرارة على تحريك الدم، وهذا ليس مفيدًا فقط للدورة الدموية، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في استرخاء العضلات المؤلمة أو المشدودة، ثبت أن إضافة أملاح إبسوم في حمامك الدافئ تساعد في تقليل الالتهاب في المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل أو أمراض العضلات الأخرى.

وأظهرت الخصائص المضادة للالتهابات في حمامات الملح أيضًا آثارًا إيجابية على الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2.

4- يمكن للحمامات أن تجعل قلبك صحيًا

وفقًا لبعض الأبحاث ، فإن أخذ حمام دافئ بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم .

5- يحرق السعرات الحرارية

من المؤكد أن النقع لا يتناسب مع التمارين الرياضية المائية أو العلاج المائي النشط ، ولكن العرق الجيد الناتج عن الحمام الساخن يمكن أن يحرق عددًا من السعرات الحرارية مثل المشي .

6- يمكن للاستحمام تخفيف أعراض البرد والانفلونزا

يعمل البخار الناتج عن الحمام الساخن على إحداث المعجزات في حالة انسداد الأنف والسعال السيئ. يحدث الاحتقان بسبب التهاب في الممرات الأنفية ، والبخار يحرك الأوعية الدموية في وجهك وأنفك ، وبالتالي يخفف أي انسداد في المخاط. يمكن أن يساعد الحمام المعتدل أيضًا جهاز المناعة لديك على محاربة الفيروسات بشكل أفضل .

7- يمكن أن يهدئ البشرة المتهيجة

في حين أن الحمامات يمكن أن تجعل بشرتك أكثر تهيجًا ، فإن الحمام الدافئ - مع بعض الزيوت الأساسية ، مثل جوز الهند أو الزيتون أو الخزامى وكذلك الشوفان - يمكن أن يرطب البشرة الجافة أو المتهيجة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يعد العلاج بالروائح رائعًا لتنظيم مزاجك أو تقليل التوتر.