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"الصحفيين" تدين استيلاء الاحتلال على سيارة فضائية فلسطين شرق طوباس

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت نقابة الصحفيين، استيلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي، على سيارة فضائية فلسطين، خلال تغطية طاقم الفضائية لعملية هدم مسكنين في خربة يرزا شرق طوباس.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر : ندين ونستنكر ممارسات الاحتلال ضد الصحفي الفلسطيني والممتلكات الصحفية، والتي كان آخرها الاستيلاء على سيارة فضائية فلسطين"، مطالبا كافة المؤسسات الدولية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية من قبل الاحتلال، والوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين في حرية العمل والتنقل، دون التعرض لمضايقات الاحتلال وعربدته.

وأضاف: هذا جزء من استمرار ممارسات الاحتلال ضد مؤسساتنا الاعلامية، خاصة فضائية فلسطين، التي تعد الأكثر تواجدا وحضورا في منطقة الأغوار، لمتابعة الانتهاكات هناك، وهو استهداف واضح وصريح ضد طاقمها.

#نقابة الصحفيين #طوباس #الاحتلال

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