  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُماطل في علاج الأسير جمال عمرو رغم صعوبة وضعه الصحي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير جمال عمرو (48 عاما) من مدينة الخليل، ومحكوم بالسجن المؤبد، يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004، يقبع في معتقل "نفحة" الصحراوي، يعاني منذ عام 2018 من أورام بالكبد والكلى، ولديه مشاكل في القولون العصبي، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية، لكن إدارة المعتقل تتعمد إهمال وضعه الصحي.

ولفتت إلى أنه قبل نحو أسبوعين دخل الأسير عمرو إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مماطلة عيادة معتقل "نفحة" في إجراء الفحوصات الطبية له وتشخيص حالته، ومن ثم علق إضرابه بعد وعودات الإدارة بتقديم العلاج اللازم له، لكن لغاية اللحظة لم يتم تحويله لإجراء الفحوصات، وما زالت إدارة "نفحة" تُسوف بأمر علاجه.

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

الرجوب: الانتخابات هي الطريق للشراكة في الحكم.. وهذا ما طلبناه من مصر

الأخبار الرئيسية

i

الكشف عن أسرار من الانتفاضة الثانية .. سفينة “كارين A” والموقف الأمريكي من أبو عمار

الصحة في غزة: تسجيل ( 85 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 150 حالة

تقدير إسرائيلي : الرئيس عباس يدفع ثمن تراجع علاقاته العربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

عريقات يشن هجوماً حاداً على أحمد أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا