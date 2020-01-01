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ليفاندوفسكي يشتبك مع ناشيء بايرن في التدريبات

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يشتبك مع ناشيء بايرن في التدريبات



وكالات / سما /

48 ساعة ساخنة يعيشها نادي بايرن ميونخ الألماني عقب الهزيمة الثقيلة أمام هوفنهايم برباعية مقابل هدف، أمس الأحد، في الدوري الألماني، إذ شهد مران، اليوم الاثنين، اشتباكًا بين نجم البافاري روبيرت ليفاندوفسكي واللاعب الشاب ميكائيل كويزانس.

وخلال مران اليوم لنادي بايرن ميونخ، وقعت مشادة ساخنة بين ليفاندوفسكي وكويزانس، كما كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، بعدما تدخل البولندي بشكل قوي على الشاب الفرنسي في إحدى الكرات المشتركة، لينفعل عليه الأخير.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى رد الفعل البارد لليفاندوفسكي تجاه غضب زميله، إذ تجاهله ببساطة، فيما تدخل المدير الفني هانز فليك ليحتوي الموقف إذ احتضن كويزانس وقام بتهدئته، لكن ورغم ذلك، لم يتوقف ليفاندوفسكي عن رمق زميله بنظرات باردة خلال الحصة التدريبية.

في المقابل، أكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أنه حسب معلوماته، فقد تم تضخيم الموقف الذي لم يتعد مجرد تدخل قوي بين الثنائي، موضحًا أنهما غادرا التدريبات وهما مبتسمان كما لو أن شيئًا لم يحدث.

ومن جانبه، رد كويزانس على التقارير الألمانية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى ليفاندوفسكي قائلًا: “لقد علمتني شيئًا”، ليرد الأخير بوجوه ضاحكة.

#ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #التدريبات #الدوري الألماني

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