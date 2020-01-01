زيدان يعطي الضوء الاخضر من أجل إعارة يوفيتش

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لإعارة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قبل يوم الاثنين الذي سيشهد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويرحب لوكا يوفيتش بفكرة مغادرة النادي على سبيل الإعارة لرغبته باللعب بشكل منتظم، وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه مع ريال مدريد بوجود كريم بنزيما الذي يحظى بثقة مطلقة من زيدان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك ثلاثة أندية كبيرة في إيطاليا تسعى للتوقيع مع يوفيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وهي روما وميلان والإنتر.

كما انتشرت بعض الشائعات عن إمكانية دخول مانشستر يونايتد على خط المفاوضات أيضاً، رغم أنه يبقى خياراً مستبعداً، لاسيما وأن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد ما زال يعلق آمال كبيرة على لوكا يوفيتش، ويرى أن إعارته هذا الموسم لكي يلعب بشكل منتظم ويستعيد الثقة هو الحل الأنسب للطرفين.