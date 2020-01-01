رئيس ليون يُحدد لبرشلونة الموعد الأخير لحسم صفقة ديباي

وكالات / سما /

أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، أن برشلونة أمامه أيام قليلة للتحرك من أجل حسم صفقة ممفيس ديباي.

ويُعد ممفيس ديباي الهدف التعاقدي الأول للكبير الكتالوني خلال الفترة المُتبقية من موسم الانتقالات الصيفية الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل، الموافق الخامس من أكتوبر.

وقال أولاس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”بداية من الجمعة، اللاعبون الذين لم يرحلوا بالفعل، لن يُغادروا الفريق”.

وأضاف أولاس قائلاً :”بالنسبة لنا يوم الجمعة سيكون الحد الزمني النهائي للتعاقد مع اللاعبين”، وأكمل :”سنستعرض ذلك يوم الثلاثاء مع المُدرب والمُدير الرياضي، وذلك عدل كفاية”.

ويأمل المُدرب الهولندي للكتلان رونالد كومان أن تنجح المساعي في النهاية للحصول على ديباي، وذلك لتعويض الغياب الذي أحدثه رحيل الهداف الأوروجوياني لويس سواريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

حديث أولاس يتضمن الإشارة أيضاً لنجم الفريق الآخر حسام عوار، الذي أبدى أرسنال اهتماماً بخدماته لتدعيم صفوف ميكل أرتيتا الذي يقود عملية تصحيح المسار في قلعة الجانرز.