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صورة : كويتي يضع تمثالًا لفلسطين أمام منزله

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : كويتي يضع تمثالًا لفلسطين أمام منزله



القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، الثلاثاء، صورة لنصب رخاميّ يمثل خريطة فلسطين، وقالت إن كويتيًا وضعه أمام منزله.

وعلّق الكويتي "سعد" على "تويتر" قائلًا: "أحمد الله وأفتخر بشدة أن هالخريطة والصورة من أمام منزلي".

وأضاف "صحيح أن الخريطة (لم تحرر فلسطين) لكنها على الأقل تذكر بالقضية وما هي فلسطين لأنها قضية كل إنساني وعربي ومُسلم".

وأكد على أن الموقف ضد التطبيع سيكون ما حيينا، "وسوف تكون هذه الأرض من الماءِ إلى الماءِ لنا".

يُشار إلى أن الموقف الرسمي الكويتي أكد وفي أكثر من مرة على رفض التطبيع، ومركزية القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني لحين تحقيق الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية.

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