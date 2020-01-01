9 معتقلين بالضفة بينهم فتى

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال فجر الثلاثاء 9 مواطنين على الأقل بينهم فتى أثناء مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال جيش الاحتلال الشاب علاء حسام نصار من بلدة عنبتا شرق طولكرم على حاجز طيار شرق البلدة.

كما اعتقل الاحتلال 4 شبان من مخيم العين غرب نابلس قرب مستوطنة "ألون موريه"، وهم: محمد إياد حمدي وكريم شاهين ومحمد حمدي ومحمد أبو الريش.

وفي كفر مالك شرق رام الله، اعتقل جنود الاحتلال أيوب عبد الرحمن أحمد بعيرات، وغسان أحمد حسن بعيرات.

كما اعتقل الاحتلال الفتى أحمد خضر البدوي من مخيم العروب شمال الخليل.

وفي مخيم شعفاط بالقدس، اعتقل الاحتلال شابًا لم تعرف هويته بعد.