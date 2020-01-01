  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و503 اصابات جديدة بكورونا و1665 حالة تعافٍ.

كما أبرزت الصحف، تصريحات رئيس الوزراء: "رواتب الموظفين ستدفع لهم كاملة عندما نستعيد (المقاصة) دون ابتزاز سياسي"، وتصريح عريقات: "أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية وعليه تقديم استقالته فورا."

وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة القدس:

-         7 وفيات و503 اصابات بكورونا في الضفة والقطاع وإغلاق 4 مدارس ببيت لحم والخليل وتقليص مدة الحجر في غزة

-        اصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق قلقيلية

-        مسيرة في رام الله إحياء للذكرى العشرين للانتفاضة الثانية

-        اشتية: الأزمة المالية سببها "حرب المال" التي تشن ضدنا للنيل من عزيمتنا وموقفنا السياسي

-        61 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

صحيفة الحياة الجديدة:

-        وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى

-        عريقات: أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية وعليه تقديم استقالته فورا

-        رئيس الوزراء: حرب المال هدفها النيل من عزيمتنا وموقفنا السياسي

-        الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين وإرجاء صرفها إلى الأربعاء

-        الخارجية" تدعو إلى عدم حجز وشراء أي تذكرة سفر قبل الحصول على الموافقات

-         10 وفيات و503 اصابات بكورونا وتسجيل أعلى حصيلة شفاء منذ بدء الجائحة

-        أبو بكر: الأوضاع في سجون ومعتقلات الاحتلال تتجه نحو التصعيد والانفجار

صحيفة الأيام:

-        الاحتلال يعزل مدينة القدس ويغلق الحرم الابراهيمي واصابات بالاختناق في العيسوية وقلقيلية ومستوطنون يعتدون

-        اشتية: رواتب الموظفين ستدفع لهم كاملة عندما نستعيد "المقاصة" دون ابتزاز سياسي

-        عريقات: أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا

-        رام الله: مسيرة لمناسبة الذكرى الشعرين لاندلاع انتفاضة الأقصى ودعوات للوحدة

-        المالية: تأجيل صرف الرواتب إلى الغد ولا خصم لأقساط القروض

-        كورونا: 10 وفيات و503 اصابات جديدة وتسجيل 1665 حالة تعافٍ

-        اسرائيل: 49 حالة وفاة و3744 اصابة جديدة بكورونا

-        الأردن: 6 وفيات و734 اصابة جديدة بكورونا

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: تسجيل ( 85 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 150 حالة

i

الكشف عن أسرار من الانتفاضة الثانية .. سفينة “كارين A” والموقف الأمريكي من أبو عمار

تقدير إسرائيلي : الرئيس عباس يدفع ثمن تراجع علاقاته العربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

عريقات يشن هجوماً حاداً على أحمد أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا