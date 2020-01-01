أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و503 اصابات جديدة بكورونا و1665 حالة تعافٍ.
كما أبرزت الصحف، تصريحات رئيس الوزراء: "رواتب الموظفين ستدفع لهم كاملة عندما نستعيد (المقاصة) دون ابتزاز سياسي"، وتصريح عريقات: "أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية وعليه تقديم استقالته فورا."
وفيما يلي أبرز العناوين:
صحيفة القدس:
- 7 وفيات و503 اصابات بكورونا في الضفة والقطاع وإغلاق 4 مدارس ببيت لحم والخليل وتقليص مدة الحجر في غزة
- اصابات بالاختناق خلال مواجهات شرق قلقيلية
- مسيرة في رام الله إحياء للذكرى العشرين للانتفاضة الثانية
- اشتية: الأزمة المالية سببها "حرب المال" التي تشن ضدنا للنيل من عزيمتنا وموقفنا السياسي
- 61 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
صحيفة الحياة الجديدة:
- وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى
- عريقات: أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما للجامعة العربية وعليه تقديم استقالته فورا
- رئيس الوزراء: حرب المال هدفها النيل من عزيمتنا وموقفنا السياسي
- الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين وإرجاء صرفها إلى الأربعاء
- الخارجية" تدعو إلى عدم حجز وشراء أي تذكرة سفر قبل الحصول على الموافقات
- 10 وفيات و503 اصابات بكورونا وتسجيل أعلى حصيلة شفاء منذ بدء الجائحة
- أبو بكر: الأوضاع في سجون ومعتقلات الاحتلال تتجه نحو التصعيد والانفجار
صحيفة الأيام:
- الاحتلال يعزل مدينة القدس ويغلق الحرم الابراهيمي واصابات بالاختناق في العيسوية وقلقيلية ومستوطنون يعتدون
- اشتية: رواتب الموظفين ستدفع لهم كاملة عندما نستعيد "المقاصة" دون ابتزاز سياسي
- عريقات: أبو الغيط فقدَ مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا
- رام الله: مسيرة لمناسبة الذكرى الشعرين لاندلاع انتفاضة الأقصى ودعوات للوحدة
- المالية: تأجيل صرف الرواتب إلى الغد ولا خصم لأقساط القروض
- كورونا: 10 وفيات و503 اصابات جديدة وتسجيل 1665 حالة تعافٍ
- اسرائيل: 49 حالة وفاة و3744 اصابة جديدة بكورونا
- الأردن: 6 وفيات و734 اصابة جديدة بكورونا