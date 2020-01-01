  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ستكون مضرة لإسرائيل"... مسؤول إيراني يتحدث عن معادلات جديدة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ستكون مضرة لإسرائيل"... مسؤول إيراني يتحدث عن معادلات جديدة



القدس المحتلة / سما /

قال حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون مضرة لإسرائيل.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الترتيبي الـ13 السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، إلى أن "الصهاينة وأمريكا بصدد تقسيم الدول الإسلامية"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف مستشار رئيس البرلمان الإيراني: "بناء على الرؤية الاستراتيجية لإيران، لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني عن الخارطة".

وتابع: "في هذا الاطار أقترح أن يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر إلى دراسة الصهيونية".

وقال: "أرى أنهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات، بدءا من أفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا، ومن المهم في هذا الإطار أن تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي : الرئيس عباس يدفع ثمن تراجع علاقاته العربية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

عريقات يشن هجوماً حاداً على أحمد أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا

الرجوب: الانتخابات هي الطريق للشراكة في الحكم.. وهذا ما طلبناه من مصر

مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. واشتيه: الأزمة المالية سببها حرب المال التي تشنها أمريكا واسرائيل