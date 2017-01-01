السعودية: اعتقال 10 أشخاص.. وتفكيك "خلية إرهابية دربتها إيران"

الرياض /سما/

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودي اليوم الاثنين، اعتقال "خلية إرهابية" تتكون من 10 عناصر تلقى بعضهم تدريباتهم في إيران على أيدي الحرس الثوري.

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، إن جهاتها المختصة تمكنت "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية يوم 23 سبتمبر الحالي من الإطاحة بخلية إرهابية".

وذكر البيان أن عناصر الخلية تلقوا خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى 8 ديسمبر 2017 "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وأضاف: "قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكرا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات".

وأكد البيان أنه تم "القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة"، وأوضح أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

كما أسفرت العملية عن "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة".

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليا وخارجيا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.