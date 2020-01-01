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"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 329 قضية على مستوى محافظات القطاع

الإثنين 28 سبتمبر 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 329 قضية على مستوى محافظات القطاع



غزة / سما /

قالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً بـ 329 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة.

ومن بين القضايا، 42 قضية، تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل اليوم، أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.

ومن بين القضايا، 104 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و183 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 31 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
 

#غزة #النيابة العامة

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