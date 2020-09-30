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المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات

الإثنين 28 سبتمبر 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء.. وملحم: الاتفاق على وقف الاقتطاعات



رام الله / سما /

 قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان الليلة إنه وبعد تواصل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وإدارات البنوك، فقد تم الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر، على أن يتم إرجاء صرف الرواتب إلى يوم بعد غد الأربعاء لأسبابٍ فنيةٍ تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت لتتسنى لها إعادة جدولة الرواتب دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.

في السياق، أصدرت وزارة المالية مساء اليوم الاثنين، بلاغاً بخصوص رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في البلاغ الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): لاحقا للقرار الذي تم اتخاذه مساء اليوم من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد بتأجيل خصم القروض على رواتب الموظفين التي سيتم صرفها عن شهر آب/أغسطس.

نود إعلامكم بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء الموافق 30-09-2020، لجميع موظفي الدولة حسب المعادلة التي تم الاعلان عنها سابقا.

وأصافت: أن هذا الإجراء ضروري، لإتاحة المجال للجهاز المصرفي لإعادة برمجة الامور الفنية المطلوبة لعدم الخصم.
 

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