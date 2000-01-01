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أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!

الإثنين 28 سبتمبر 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام الجامعة العربية: زعلان من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا..!



سما / وكالات/

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن استيائه من اجتماع حركتي فتح وحماس في تركيا، للتباحث في اجراءات المصالحة الفلسطينية، واجراء الانتخابات العامة.

وقال أبو الغيط، في تصريحات متلفزة:  أتمنى أن الاتفاقات ما بين الطرفين يتم تنفيذها، وبالنسبة لاجتماعهما في تركيا، البعض يؤشر إلى أن ذلك يعتبر رسالة إلى الأطراف العربية، مبينًا أنه "زعلان بسبب حدوث ذلك"..

وأضاف: "كنت أتصور أن وفد حماس يذهب لرام الله، أو وفد السلطة الفلسطينية، يذهب لقطاع غزة من أجل اجراء الحوارات بين الطرفين، أو أن يذهبا إلى القاهرة أو أي دولة عربية أخرى، وليس الذهاب لتركيا.
 

#احمد ابو الغيط #الجامعة العربية #فتح #حماس #المصالحة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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