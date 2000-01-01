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صحة غزة: تم كسر حدة انتشار كورونا في القطاع.. ونستطيع إجراء 2000 فحص في اليوم الواحد

الإثنين 28 سبتمبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: تم كسر حدة انتشار كورونا في القطاع.. ونستطيع إجراء 2000 فحص في اليوم الواحد



غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم كسر حدة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة من خلال عمل الطواقم الطبية المختلفة العاملة بالقطاع.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، إنه تم العمل على تسطيح منحنى انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة من خلال العمل الحثيث والمتواصل من قبل الطواقم المختلفة.

وأضاف أن "هذه المرحلة مهمة في تثبيط انتشار فيروس كورونا وقد حققت جهود التقصي نتائج جيدة في التعرف على الخارطة الوبائية للإصابات المكتشفة وسلسلة المخالطين".

وتابع: انخفاض الاصابات وارتفاع عدد المتعافين مؤشر إيجابي ولا زلنا نعمل على تقصي بؤر التفشي، مقدرًا التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ونشهد انخفاضا في أعداد الاصابات.

وأشار الى أن وزارة الصحة تسلمت يوم الخميس الماضي 8000 فحصا مخبريًا من منظمة الصحة العالمية، ونستطيع إجراء 2000 فحص في اليوم الواحد، مؤكدً على أنه "كلما زادت لدينا مواد الفحص يساعدنا ذلك على التعمق أكثر في المجتمع".

ولفت القدرة على أنه "تم اعتماد فترة أسبوع حجر صحي للعائدين عبر معبر رفح وسيطلب منهم الالتزام في البيت لأسبوع آخر احترازا".

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