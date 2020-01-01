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أبو بكر: الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات تتجه نحو التصعيد والانفجار

الإثنين 28 سبتمبر 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات تتجه نحو التصعيد والانفجار



رام الله /سما/

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، إن الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار في حال استمرت السياسات الإسرائيلية العنجهية بحق الأسرى والتضييقات الخانقة بحقهم.

وبين أبو بكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ مطلع العام الحالي تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية، إذ تحرمهم منذ أشهر من إدخال الأموال لحساباتهم في الكانتينا من قبل ذويهم، لا سيما أسرى غزة، وكذلك من إدخال الملابس والسجائر، كما تحرم المئات منهم الزيارات بحجج واهية وزائفة، وقد عمدت منذ أيام أيضا بإغلاق الحساب الخاص بكانتينا الأسرى الأمنيين.

وأضاف، هناك سجون قامت بخطوات تصعيدية قبل أيام بإعادة بعض وجبات الطعام ضد هذه السياسة، وقد نشهد خطوات أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة، إذا ما واصلت سلطات الاحتلال محاولتها الفاشية في التنغيص على الأسرى والتهجم على حقوقهم والتضييق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية.

أقوال أبو بكر تلك جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة، عدد من الأسرى المحررين في محافظتي طولكرم ونابلس، حيث زار في محافظة طولكرم بعد لقائه بالمحافظ، كلا من الأسير المحرر جلال جعارة من بلدة علار بعد قضائه 16 عاما في الأسر، وكذلك المحرر ربيع محمد نايفة من ضاحية شويكة بعد قضائه عامين ونصف في الأسر، وهو نجل الأسير المحكوم بالسجن المؤبد محمد ربيعة، والأسير المحرر أمجد نعالوة، من ضاحية شويكة، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال وهو شقيق الشهيد أشرف نعالوة.

كما زار أبو بكر والوفد، الأسير المحرر عبد الكريم مخضر من قرية عمورية قضاء نابلس، والذي أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

#هيئة الاسرى #السجون الاسرائيلية

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