اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: القضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة ولا سلام ولا استقرار دون حل عادل لها

رام الله /سما/

أكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء في العالم، وغير قابلة للمساومة، وأنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل لها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى.

وشددت اللجنة، في بيان لها، اليوم الاثنين، على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي طريق انتصار الإرادة الفلسطينية وهزيمة المشروع الصهيوني والأسرلة الذي تحاول إسرائيل تسويقه في المنطقة بمباركة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول، وهي التي ستسقط مشاريع الضم الإسرائيلية ومخططاتها في المنطقة.

ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس لإجراء الانتخابات العامة بدءا من البرلمانية مرورا بالرئاسية والمجلس الوطني.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية- الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وآوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها طالع السعود الأطلسي.