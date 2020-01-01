  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: القضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة ولا سلام ولا استقرار دون حل عادل لها

الإثنين 28 سبتمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 أكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء في العالم، وغير قابلة للمساومة، وأنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل لها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى.

وشددت اللجنة، في بيان لها، اليوم الاثنين، على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي طريق انتصار الإرادة الفلسطينية وهزيمة المشروع الصهيوني والأسرلة الذي  تحاول إسرائيل تسويقه في المنطقة بمباركة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول، وهي التي ستسقط مشاريع الضم الإسرائيلية ومخططاتها في المنطقة.

ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس لإجراء الانتخابات العامة بدءا من البرلمانية مرورا بالرئاسية والمجلس الوطني.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية- الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وآوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها طالع السعود الأطلسي.

#الشغب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”

المبحوح: لدينا خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج بتخفيف الإجراءات بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

قيادي بحماس: نتفهم التشكك الجماهيري والنخبوي من المصالحة.. وحوارنا مع فتح أرضية مهمة جدًّا

1

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

وزيرة الصحة : تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر