  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تفرج عن العشرات من المعتقلين الغزيين لديها

الإثنين 28 سبتمبر 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تفرج عن العشرات من المعتقلين الغزيين لديها



غزة /سما/

 أطلقت السلطات المصرية منذ أمس الأحد، العشرات من المعتقلين الفلسطينيين لديها من سكان قطاع غزة، والذين كانوا اعتقلوا في ظروف مختلفة.

وبحسب مصادر فلسطينية في قطاع غزة، فإنه تم إطلاق سراح نحو 32 فلسطينيًا كانوا معتقلين على فترات متفاوتة لدى الأمن المصري، منهم من اعتقلوا داخل القاهرة خلال دراستهم في الجامعات المصرية.

ويتوقع أن يتم مساء اليوم الاثنين الإفراج عن الصياد ياسر الزعزوع الذي اعتقل فجر الجمعة بعد مهاجمة زورق حربي مصري لقارب صيد كان على متنه إلى جانب اثنين من أشقائه الذين استشهدوا برصاص البحرية المصرية.

#مصر #معتقلين #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”

المبحوح: لدينا خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج بتخفيف الإجراءات بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

قيادي بحماس: نتفهم التشكك الجماهيري والنخبوي من المصالحة.. وحوارنا مع فتح أرضية مهمة جدًّا

1

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

وزيرة الصحة : تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر