مصر تفرج عن العشرات من المعتقلين الغزيين لديها

غزة /سما/

أطلقت السلطات المصرية منذ أمس الأحد، العشرات من المعتقلين الفلسطينيين لديها من سكان قطاع غزة، والذين كانوا اعتقلوا في ظروف مختلفة.

وبحسب مصادر فلسطينية في قطاع غزة، فإنه تم إطلاق سراح نحو 32 فلسطينيًا كانوا معتقلين على فترات متفاوتة لدى الأمن المصري، منهم من اعتقلوا داخل القاهرة خلال دراستهم في الجامعات المصرية.

ويتوقع أن يتم مساء اليوم الاثنين الإفراج عن الصياد ياسر الزعزوع الذي اعتقل فجر الجمعة بعد مهاجمة زورق حربي مصري لقارب صيد كان على متنه إلى جانب اثنين من أشقائه الذين استشهدوا برصاص البحرية المصرية.