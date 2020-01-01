الدفاع المدني يُخمد حريقاً في جنين وينفذ حملة لإزالة الأشجار

جنين /سما/

أخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم، حريقاً شب في بالات قش حجم كبير داخل بركس أبقار على شارع حيفا غرب جنين، وعملت طواقم الدفاع المدني في مركز اليامون وجنين على محاصرة النيران وإخمادها وإنقاذ الأبقار من خطر الحريق، وتم تأمين المكان.

من جهة أُخرى، نفذ طاقم مركز دفاع مدني جنين، بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة جنين، حملة لإزالة الأشجار التي تشكل خطر السقوط المحاذية للشوارع الرئيسية وداخل الأحراش، إذ تشكل خطراً على حياة المواطنين والشبكة الكهربائية، وذلك ضمن تجهيزات استقبال فصل الشتاء وسبل مواجهة الأخطار الناجمه عنه.