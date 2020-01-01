غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

غزة /سما/

كشفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، تفاصيل تسعيرتها المعلنة لكيلو كهرباء المولدات التجارية المنتشرة في أنحاء قطاع غزة.

وأكد السلطة أن التسعيرة المعلنة لسعر الكيلووات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل قد جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود.

وذكرت السلطة أن خلاصة هذه الدراسة أن تكلفة الكيلووات ساعة عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين (1.75- 1.89) شيكل أي بمتوسط تكلفة 1.82 شيكل، وهو ما يعني أن التسعيرة المعلنة عن سلطة الطاقة عادلة لأصحاب المولدات وكذلك للمواطن.

ودعت أصحاب المولدات للعمل على تقليل الفاقد في شبكة التوزيع الخاصة بهم بما لا يزيد عن 10% والعمل على توزان الأحمال بين مغذيات التوزيع (3 فاز) ولا يجوز تحميل تبعات هذا الخلل للمستهلك، والمضيّ قدما في إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع حسب النظام المعلن.

وأكدت على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص، وأن طواقمها على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.

وأشارت إلى أنه قد شارك في الدراسة جهات متخصصة وأخذت الدراسة مدى التغير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة والموضحة في التفصيل المرفق.





