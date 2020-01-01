  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية

الإثنين 28 سبتمبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: سلطة الطاقة تكشف تفاصيل تسعيرتها لكهرباء المولدات التجارية



غزة /سما/

كشفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، تفاصيل تسعيرتها المعلنة لكيلو كهرباء المولدات التجارية المنتشرة في أنحاء قطاع غزة.

وأكد السلطة أن التسعيرة المعلنة لسعر الكيلووات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل  قد جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود.

وذكرت السلطة أن خلاصة هذه الدراسة أن تكلفة الكيلووات ساعة عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين (1.75- 1.89) شيكل أي بمتوسط تكلفة 1.82 شيكل، وهو ما يعني أن التسعيرة المعلنة عن سلطة الطاقة عادلة لأصحاب المولدات وكذلك للمواطن.

ودعت أصحاب المولدات للعمل على تقليل الفاقد في شبكة التوزيع الخاصة بهم بما لا يزيد عن 10% والعمل على توزان الأحمال بين مغذيات التوزيع (3 فاز) ولا يجوز تحميل تبعات هذا الخلل للمستهلك، والمضيّ قدما في إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع حسب النظام المعلن.

وأكدت على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص، وأن طواقمها على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.

وأشارت إلى أنه قد شارك في الدراسة جهات متخصصة وأخذت الدراسة مدى التغير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة والموضحة في التفصيل المرفق.



8-

#غزة #سلطة الطاقة #المولدات الكهربائية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”

المبحوح: لدينا خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج بتخفيف الإجراءات بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

قيادي بحماس: نتفهم التشكك الجماهيري والنخبوي من المصالحة.. وحوارنا مع فتح أرضية مهمة جدًّا

1

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

وزيرة الصحة : تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر