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سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر

الإثنين 28 سبتمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوري يقتل بناته الثلاث وينتحر



سما /وكالات/

ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، أن رجلا سوريا يقطن في مدينة طرطوس الساحلية قد أقدم على قتل بناته الثلاثة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأوضحت الصحيفة أن "الجريمة المروعة" وقعت، الأحد، في حي الجمعية بالمدينة الساحلية، عندما أقدم مدرس رياضيات يدعى، غدير سلامة، على إطلاق النار على بناته الثلاثة وزوجته قبل أن يقدم على قتل نفسه.

وبحسب الصحيفة فإن الزوجة نجت من الموت، بعد أن جرى إسعافها إلى إحدى المستشفيات االقريبة.

وكان الأب المنتحر قد نشر على صفحته في موقع "فيسبوك" منشوار طويلا يشرح فيه أسباب انتحاره، وجاء فيه:

"عندما تقرؤون هذا البوست أكون قد انتحرت وقتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو (أ – ع)، الذي يقطن طرطوس بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له على جهاز التاب ( الكمبيوتر اللوحي) العائد لي، وهو تسجيل اليوم إضافة لمعلومات كثيرة أخرى توضح الأسباب الكاملة وهو ومن وراءه قادرون على ذلك".

ويتضح من المنشور الذي نشره القاتل أنه كان يخدم في الفيلق الخامس التابع للجيش السوري.

#سوريا #انتحار #جريمة قتل #غرائب #الحوداث

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