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سلطة النقد تصدر تعميما مهما بشأن الخصم من رواتب الموظفين

الإثنين 28 سبتمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تصدر تعميما مهما بشأن الخصم من رواتب الموظفين



رام الله /سما/

أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الاثنين، قرارا مهما لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

وأشارت إلى عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

وأوضحت أنه لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

وأقرت بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

ولفتت إلى أن التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وأكدت على تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.



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