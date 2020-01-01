بلدية النصيرات تبدأ بحفر بئر مياه جديد بمنطقة مخيم 2

غزة /سما/

بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة بحفر بئر مياه جديد بمنطقة مخيم 2 بتمويل من فاعل خير، يستفيد منه حوالي 15 ألف نسمة، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية 50 كوب في الساعة.

ومن بين المناطق التي ستستفيد من البئر (أبو سليم الشرقية، أبو سليم الغربية، مخيم 2 المدارس، أرض المقوسي، ومنطقة الآثار غرب النصيرات).

يشار إلى أن بلدية النصيرات انتهت مؤخرا من أعمال حفر بئر مياه في منطقة مسجد النور بجوار أبراج عين جالوت منطقة مخيم 2 قرب أبراج عين جالوت يخدم حوالي 4000 نسمة، ضمن سلسلة من الآبار قامت البلدية بحفرها مؤخرا لتعزيز شبكة المياه داخل النصيرات.