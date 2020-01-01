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ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

الإثنين 28 سبتمبر 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة



رام الله /سما/

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم.

وأوضح في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" "إن القرار جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في إحالتها لنحو 7000 موظف للتقاعد المالي الإداري".

وكانت الحكومة السابقة، قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد، عبر إبقائهم على رأس عملهم، فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام.

وأشار ملحم إلى أنه "سيتم اعتمادهم كموظفين رسميين غير متقاعدين، وستصرف رواتبهم بشكل كامل، وأن هذا القانون ليس له أصل قانوني، كما سيتم الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي والإداري قريبا بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية".

وأضاف ملحم فيما يخص مستحقات موظفي قطاع غزة، إنها ستدفع بشكل كامل عند انتهاء أزمة المقاصة، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي ظلم يمسهم.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #التقاعد المالي #غزة #رواتب الموظفين #موظفي السلطة #قطاع غزة #مستحقات الموظفين

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