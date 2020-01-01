  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليم غزة يعلن عن مناورة لمحاكاة ترتيب العودة الآمنة للمدارس

الإثنين 28 سبتمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة يعلن عن مناورة لمحاكاة ترتيب العودة الآمنة للمدارس



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، عن إجراء محاكاة عملية، بهدف فحص إمكانية افتتاح المدارس، وترتيب العودة الآمنة للعملية التعليمية بمحافظات قطاع غزة، الأحد المقبل في مدرسة خالد الحسن الثانوية في مديرية تعليم خانيونس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم إحضار نصف طلاب المدرسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتنفيذ محاكاة لعقد يوم دراسي كامل، والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات، والدليل الذي وضعته الوزارة لاستئناف الدراسة بشكل آمن.

وعقدت الوزارة اليوم الاثنين، اجتماعاً في مدينة خانيونس؛ لترتيب إجراء المحاكاة، وشارك في اللقاء، رئيس وأعضاء لجنة العودة الآمنة للمدارس بوزارة التربية والتعليم العالي، حيث مثّل اللجنة مدير عام الإشراف التربوي أ. محمود مطر، وحضور لجنة الطوارئ المركزية في مدينة خانيونس، برئاسة رئيس البلدية، المهندس علاء البطة.

وفيما يلي جدول المحاكاة:
- دوام الإدارة والمعلمين مبكراً.
- تواجد اللجنة الصحية لاستقبال الطلاب بالمعقمات، وقياس الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة.
- انتشار المعلمين وفريق الضبط المناوب لمتابعة التباعد.
- الطابور الصباحي وكلمة توجيهية.
- التحرك إلى الفصول بصحبة المعلم.
- التوجه للحصص.
- التعامل مع حالة مشتبه بها.
- متابعة إجراءات السلامة.
- استراحة أولى.
- استراحة ثانية.
- مغادرة الطلبة بنظام.

#غزة #التربية والتعليم #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #افتتاح المدارس #العملية التعليمية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”

هآرتس: هكذا تحولت مشاهد الصراع والسلام بعد 20 سنة على الانتفاضة الثانية

المبحوح: لدينا خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج بتخفيف الإجراءات بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم: الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة

قيادي بحماس: نتفهم التشكك الجماهيري والنخبوي من المصالحة.. وحوارنا مع فتح أرضية مهمة جدًّا

1

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

وزيرة الصحة : تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر