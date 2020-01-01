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الأوقاف بغزة: وضعنا خطة مكتملة الأركان لإعادة فتح المساجد بالقطاع

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة: وضعنا خطة مكتملة الأركان لإعادة فتح المساجد بالقطاع



غزة /سما/

أكد عادل الهور، الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن الوزارة وضعت خطة مكتملة الأركان لإعادة فتح المساجد في القطاع، لافتاً إلى أن جميعها جاهزة لأي قرار يصدر من قبل خلية الأزمة بهذا الشأن.

وأوضح الهور في تصريحات صحفية، أن الخطة تشتمل على إعادة تفعيل لجان المساجد، الموكل إليها بتنظيم دخول وخروج المصلين، والتأكد بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال تواجدهم داخل المسجد.

وقال: "الخطة تشتمل كذلك على تعقيم وتنظيف المساجد، وتجديد وضع الإشارات لأماكن تواجد المصلين داخل المساجد أثناء الصلاة، كذلك موضوع المصاحف، فلا يمكن استخدام المصاحف العامة، وإنما هناك أمر باستخدام المصاحف الشخصية في حال تواجد المصلين داخل المسجد".
 

#قطاع غزة #وزارة الاوقاف #فتح المساجد #مساجد غزة #فيروس كورونا

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