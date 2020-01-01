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إعادة فتح سوق الزاوية وسط مدينة غزة بشكل جزئي

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح سوق الزاوية وسط مدينة غزة بشكل جزئي



غزة /سما/

عقدت قيادة شرطة محافظة غزة، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وفد من تجار سوق الزاوية، بمقر المحافظة بمدينة غزة.

وحضر الاجتماع كل من: العميد جمال الديب، مدير شرطة محافظة غزة، ونائبه المقدم هاشم السرحي، إلى جانب وفد من تجار سوق الزاوية، وبحضور وفد من بلدية غزة، برئاسة نائب رئيس البلدية، م. أحمد أبو راس، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بغزة.

وتناول اللقاء، وضع الآليات المناسبة لإعادة الفتح الجزئي لسوق الزاوية، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، أكد الديب، أن شرطة البلديات، ستقوم بدورها في المتابعة الميدانية؛ لضمان عدم حدوث ازدحامات أو مخالفات لإجراءات السلامة داخل السوق.

وأوضح العميد الديب، أن لجنة الأزمة لمواجهة كورونا وضعت خطة لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمحافظة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ؛ حفاظاً على السلامة العامة.
 

#سوق الزاوية #غزة #فيروس كورونا

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