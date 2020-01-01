الرجوب يطلع وزير الخارجية المصري على آخر المستجدات

القاهرة /سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، اليوم الانين، وزير خارجية مصر سامح شكري على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وعلى ما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأكد الرجوب خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية المصرية، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه تم الاتفاق على بناء شراكة وطنية وفق مخرجات مؤتمر الأمناء العامين من خلال إنتخابات مترابطة ومتوالية "تشريعية، رئاسية، وطنية" وفق القانون الأساسي، الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وثمن الرجوب خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية تجاه دعم صمود شعبنا أمام الاحتلال، انطلاقا من دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ، مؤكدا دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، التي ستظل دوما في صدارة اهتمام السياسة الخارجية المصرية.

من جانبه، أكد الوزير شكري على استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

وأوضح حافظ أن المسؤولين الفلسطينيين (الرجوب وفتوح) نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وأضاف: كما أنهما أكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة.​