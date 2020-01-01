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تحديث الحالة الوبائية في محافظة نابلس

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث الحالة الوبائية في محافظة نابلس



نابلس /سما/

صدر عن محافَظَة نابلس، اليوم الاثنين، تحديث يتعلق بالحالة الوبائية المتعلقة بفايروس كورونا في عموم المحافظة.

واشار التحديث الى تسجيل 3 وفيات جديدة بفايروس كورونا ليصبح عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة وحتى اليوم الاثنين (29 حالة وفاة). وكذلك تم تسجيل 71 إصابة جديدة ليصبح مجموع الاصابات في محافظة نابلس 2785 إصابة منها 883 حالات نشطة، فيما تم تسجيل 171 حالة تعافٍ.

واهابت المحافَظَة بأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

#محافظة نابلس #فيروس كورونا

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