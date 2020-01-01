  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية طوباس والشركاء ينظمون جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال

الإثنين 28 سبتمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنمية طوباس والشركاء ينظمون جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال



طوباس /سما/

 نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس والشركاء، جولة تفتيشية للحد من عمالة الاطفال، استهدفت الجولة القطاع الزراعي والمنشأت الصناعية في بلدة طمون ، وسهل البقيعه ، وسهل عاطوف، ورأس المطله .

وقال مرشد حماية الاحداث بمديرية التنمية أسامة دواس، أن هدف الجولة فحص نسبة ظاهرة عمالة الاطفال ، ورصد حالات الاطفال العاملين ، واشعار اصحاب هذه المحلات والمنشأت والمزارعين بوجود جهات ذات سلطة رقابية ووقائية عليهم وتوعيتهم لمخاطر عمل الاطفال.

وأضاف دواس، أن المديرية والشركاء ممثلين بشرطة حماية الاسرة والاحداث ، ومفتشي عمل الاحداث في مديرية العمل ،سوف يكثفوا من هذه الحملات ، لما لها من اهمية وضرورة ،وللحد من ظاهرة عمالة الأطفال .

وأوضح دواس ، أنه من خلال الجولة اليوم لم يتم رصد حالات عمالة الاطفال في ساعات الجولة .

واكد دواس ، على التحضير مع كافة الشركاء من أجل عمل لقاءات توعوية للاهالي والاطفال عن حقوق الاطفال ومخاطر عملهم .

#تنمية طوباس #عمالة الأطفال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف قيمة المبلغ الذي طلبه السودان للتطبيع مع إسرائيل

بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب .. ماذا قال عن غزة واغتيال أبو العطا ؟

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اسعار العملات مقابل الشيكل

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

تعرف على الطقوس الغريبة عند اليهود في يوم الغفران

هآرتس: هكذا تحولت مشاهد الصراع والسلام بعد 20 سنة على الانتفاضة الثانية

الأخبار الرئيسية

1

هكذا أسقط سلاح الجو الاسرائيلي طائرة مسيرة لحماس مطلع العام

وزيرة الصحة : تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : رواتبكم ستدفع كاملة عندما تتوفر

شمالي : الأونروا تعاني من أزمة مالية خانقة وقد نضطر لدفع نصف الراتب

الانتفاضة الثانية .. الجزء الأول : ”عرفات بحث عن فرصة لإشعال النار”