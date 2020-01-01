تنمية طوباس والشركاء ينظمون جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال

طوباس /سما/

نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس والشركاء، جولة تفتيشية للحد من عمالة الاطفال، استهدفت الجولة القطاع الزراعي والمنشأت الصناعية في بلدة طمون ، وسهل البقيعه ، وسهل عاطوف، ورأس المطله .

وقال مرشد حماية الاحداث بمديرية التنمية أسامة دواس، أن هدف الجولة فحص نسبة ظاهرة عمالة الاطفال ، ورصد حالات الاطفال العاملين ، واشعار اصحاب هذه المحلات والمنشأت والمزارعين بوجود جهات ذات سلطة رقابية ووقائية عليهم وتوعيتهم لمخاطر عمل الاطفال.

وأضاف دواس، أن المديرية والشركاء ممثلين بشرطة حماية الاسرة والاحداث ، ومفتشي عمل الاحداث في مديرية العمل ،سوف يكثفوا من هذه الحملات ، لما لها من اهمية وضرورة ،وللحد من ظاهرة عمالة الأطفال .

وأوضح دواس ، أنه من خلال الجولة اليوم لم يتم رصد حالات عمالة الاطفال في ساعات الجولة .

واكد دواس ، على التحضير مع كافة الشركاء من أجل عمل لقاءات توعوية للاهالي والاطفال عن حقوق الاطفال ومخاطر عملهم .